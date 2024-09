Campenaerts over 'blind' rijden van Evenepoel op WK tijdrijden: "Daar is hij echt van overtuigd"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel moest door zijn kettingproblemen voor de start zonder powermeter rijden op weg naar zijn tweede wereldtitel tegen de klok. Victor Campenaerts stelt welk verschil dat maakt.

Renners kijken tegenwoordig bijna alleen maar op hun 'metertje' tijdens een koers. Ze willen niet harder trappen dan de waarden die ze denken te kunnen trappen. In een tijdrit worden de waarden gebruikt om een 'pacing plan' op te stellen.

Dat plan mocht bij Remco Evenepoel de vuilbak in tijdens het WK tijdrijden, want zijn powermeter werkte niet. Evenepoel moest dus 'blind' rijden, maar won de tijdrit wel met 6 seconden voorsprong op Ganna. Roglic werd in 2021 olympisch kampioen zonder vermogensmeter.

Campenaerts sprak met Evenepoel over vermogensmeter

Is de vermogensmeter dan niet eerder een rem dan een hulp voor renners? "Daar heb ik het met Remco ook nog over gehad", zegt Victor Campenaerts bij Het Nieuwsblad. "Het klopt dat je zonder metertje niet ineens minder hard kan rijden."

De coach van Evenepoel had vooraf een tijd van 53 minuten voorspeld, waar Evenepoel dan zelf een halve minuut onder wilde duiken. "Hij is ervan overtuigd dat hij met een metertje ook met een groter verschil had gewonnen."

De conclusie voor Campenaerts is dat de vermogensmeter een houvast geeft voor de renners. Maar dat renners hun lichaam eigenlijk veel beter kennen dan ze denken als ze plots zonder vermogensmeter moeten rijden.