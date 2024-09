"Iemand beter dan ik? Dat kan niet": Heerlijke anekdote van Evenepoel opgerakeld

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel reed bij de jeugd voor Jef Robert. Die haalt een heerlijke anekdote over de wereldkampioen tijdrijden naar boven.

Bij Jef Robert hebben al heel wat renners met naam en faam de revue gepasseerd. Onder hen ook Tom Boonen en Remco Evenepoel. Robert haalt een fantastisch verhaal boven, vanop stage in Spanje met zijn ploeg. Hij deed dat elke winter, om hen al een heel klein beetje van het profleven te laten proeven.

“Een week lang samen trainen, met als apotheose een tijdrit, op steeds hetzelfde bergje van zeven kilometer. Al jaren hielden en houden we van al onze renners hun tijd bij”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Jasper Philipsen had het record, tot Remco Evenepoel het voor de eerste keer deed. “Hij deed mij daar iets dat we nog nooit gezien hadden, zelfs niet bij Tom Boonen: hij pitste er los twee minuten af. De ploegleiders dachten eerst dat hun chronometer kapot was. Niet dus.”

Maar twee jaar later gebeurde het onmogelijk gewaande. “Cian Uijtdebroeks? Die deed inderdaad nog beter dan Evenepoel op die stage. Stond er plots op een website: ‘Cian nog beter dan Remco’.”

Al had Robert dat eigenlijk niet mogen doen, zo beseft hij. “Dat ging de wereld rond. Vanuit Australië belden ze mij op en geen ploeg die hem niet meer kende. Remco was trouwens ook niet goed gezind. Ik kreeg direct telefoon: ‘Iemand beter dan ik? Dat kan niet.’”