Jordi Meeus spreekt klare taal of hij in de plaats van Tim Merlier het EK had kunnen winnen

In de Gooikse Pijl moest Jordi Meeus net de duimen leggen voor Tim Merlier. Een gemiste kans voor onze landgenoot.

Het was een millimetersprint, maar Tim Merlier was in de Gooikse Pijl wel net dat tikkeltje sneller dan Jordi Meeus. Was het enkele meters verder geweest, dan had Meeus zeker gewonnen.

“Als het verschil zo klein is was winst zeker mogelijk”, zei Meeus achteraf aan Het Belang van Limburg. “Maar anderzijds is het geen schande geklopt te worden door deze Tim Merlier.”

Keer je een week in de tijd terug, dan was de man uit Lommel lead-out op het EK in Limburg. Als hij in de Gooikse Pijl zo nipt achter Merlier finisht, dan had evengoed hij het EK kunnen winnen.

“Natuurlijk ga je liever je eigen kans. Maar ik heb er echt geen spijt van hoor. Ik wist vooraf wat mijn taak ging zijn. En daar ging ik mee akkoord. Logisch ook. Jasper en Tim staan nog een stapje hoger in de sprinthiërarchie.”

Nochtans leverde Meeus ook al zijn visitekaartje af, door in 2023 de slotetappe van de Tour de France te winnen op de Champs-Elysées. Zo’n stunt zat er dit jaar niet in.

“Die echte grote vis ontbreekt inderdaad. En misschien had ik ook wel een paar zeges meer kunnen hebben. Wie weet lukt het me volgend jaar. Anderzijds werd ik derde in Gent-Wevelgem en achtste in Parijs-Roubaix. Met twee zeges, en nog een hoop ereplaatsen kan je niet spreken van een slecht seizoen hé.”