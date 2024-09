José De Cauwer houdt zijn kritiek op Michel Wuyts niet langer voor zichzelf

José De Cauwer vormde jarenlang een duo met Michel Wuyts. Ondertussen is dat al drie jaar geleden.

Maar liefst 20 jaar werkten Michel Wuyts en José De Cauwer samen in de commentaarscabine van de VRT. In 2021 werd Wuyts echter op pensioen gestuurd.

De relatie tussen de twee vertroebelde, zo geeft De Cauwer aan in een interview met Het Nieuwsblad. “Wat me het meeste pijn heeft gedaan, is dat ik niet was uitgenodigd op de afscheidsshow die zijn kinderen hadden georganiseerd”, zegt De Cauwer.

Wuyts heeft in een interview met HUMO na zijn pensioen al aangegeven dat hij De Cauwer niet meer hoorde. “Hij is een ex-renner, die vindt altijd wel een nieuwe kopman”, klonk het toen.

Een uitspraak die duidelijk hard aankwam bij De Cauwer. “Vooral de manier waarop hij het zei: ik wist niet dat hij de kopman was en ik zijn knecht. Ik heb Michel altijd een fantastische vakman gevonden, maar vrienden zijn we nooit geweest.”

De twee hadden geen contact meer. De Cauwer houdt zijn kritiek ook niet meer voor zichzelf. “Op de één of andere manier heeft hij zichzelf altijd als mijn baas beschouwd. Dat heeft hij me zelfs eens letterlijk gezegd.”