Het dringt nog niet helemaal door bij Thomas De Gendt: "Plots een paniekaanval"

Thomas De Gendt is officieel renner af. Afgelopen zondag reed hij zijn laatste wedstrijd, al dringt het nog niet helemaal door.

Met Paris-Chauny reed Thomas De Gendt zijn laatste wedstrijd als profrenner. Na 16 jaar zit zijn wielercarrière erop, met daarin heel wat mooie hoogtepunten. Zo werd hij in 2012 derde in het eindklassement van de Giro.

In totaal reed De Gendt in zijn carrière 25 grote rondes, 6 keer de Giro, 9 keer Tour en 10 keer Vuelta. Dat zijn in totaal 501 ritten, waarvan hij er vijf won. In de Giro op de Stelvio, in de Tour op de Mont Ventoux.

De Gendt nog niet gewend aan wielerpensioen

Het wielerpensioen is nog vers, maar het blijft wel vreemd voor De Gendt, die nu vrij is om te kiezen wat hij doet. "Je hoeft niet meer te gaan trainen. Dat is wel een rare vaststelling", zegt hij in VRT NWS journaal.

"Om eerlijk te zijn, had ik twee nachten geleden plots een paniekaanval omdat ik geen contract heb volgend jaar." De Gendt werd ineens wakker, maar moest zich zichzelf geruststellen dat hij zich geen zorgen moet maken.

Echt de fiets aan de haak hangen doet De Gendt wellicht niet, hij heeft nog ambitie om volgend jaar te gravelen. Plannen zijn er nog niet echt, maar De Gendt zal dus zeker nog fietsen.