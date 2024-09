Lotte Kopecky geeft haar mening over WK-parcours en spreekt vol zelfvertrouwen

Lotte Kopecky is nog enkele dagen de huidige wereldkampioene op de weg. Zaterdag verdedigt ze haar regenboogtrui op het WK in Zürich.

Het WK bij vrouwen is 154,1 km lang en telt 2384 hoogtemeters. Qua hoogtemeters is dat vergelijkbaar met de Strade Bianche, die 2200 hoogtemeters heeft. Al was die koers dit jaar slechts 137 kilometer lang.

Het parcours van het WK in Zürich moet Kopecky dus wel liggen. "Ik heb het parcours deze week gezien. I like it, dat is het belangrijkste", zegt ze bij HLN. De rensters moeten na een aanloop va 46,7 km en vier lokale ronden van 26,8 kilometer afleggen.

In die lokale rondes liggen de Zürichbergstrasse (900 meter aan 7.7% met een strook van tweehonderd meter aan 13,4%), de Witikon (2,5 km aan 5,4% en een piek tot 9% halfweg) en de Alte Landstrasse (1.1 km aan 4%).

Kopecky noemt zichzelf favoriet voor wereldtitel

Al beseft Kopecky wel dat er nog heel wat andere favorieten zijn. Ze noemt onder meer Vollering, Lippert, Longo Borghini en Niewiadoma. Daarnaast zijn er ook Vos, Labous, Muzic en Brown. Maar Kopecky staat niet voor niets eerste op de UCI-ranking, met een straat voorsprong op Vollering.

Als haar gevraagd wordt wie de regenboogtrui zaterdag zal pakken, is het antwoord van Kopecky duidelijk. "Dan zal ik toch mijn eigen naam noemen", zegt vol zelfvertrouwen. Een tweede wereldtitel op rij?