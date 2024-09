Lotto Dstny reageert kort en krachtig op mogelijk vertrek van Maxim Van Gils

In maart 2026 tekende Maxim Van Gils een contract tot eind 2026 bij Lotto Dstny. De Belg wilde zonder zorgen aan zijn hoofd over een nieuw contract aan de klassiekers beginnen. En dat werkte wonderwel.

Hij werd derde in de Strade Bianche, zevende in Milaan-Sanremo, derde in de Waalse Pijl, vierde in Luik-Bastenaken-Luik en won in Eschborn-Frankfurt en de GP des Kantons Aargau. Een topjaar voor Van Gils.

De jonge Belg wil die prestaties verzilveren, maar de Lotto-ploeg heeft weinig geld door het vertrek van sponsor Dstny. De nieuwe manager van Van Gils vond met Astana en Movistar nog twee ploegen met geld.

Bij Lotto Dstny zijn ze echter niet van plan om Van Gils te laten gaan. "Maxim Van Gils staat nog tot eind 2026 onder contract. Voor de rest is het niet nodig om te speculeren over bullshit 'nieuws'. Bedankt", reageerde CEO Stéphane Heulot bij Daniel Benson.

Voor een vertrek van Van Gils bij Lotto Dstny is een tripartite-akkoord nodig, met de goedkeuring van de Belgische ploeg dus. Als dat niet het geval is, dreigt de UCI met een schorsing en boetes voor de renner in kwestie en de nieuwe ploeg.

🚨Stéphane Heulot: "Maxim Van Gils is under contract till the end of 2026. After that, please stop to speculate about the bullshit ‘news’. Thanks."



