OFFICIEEL: Soudal Quick-Step kondigt nieuwe klimknecht, met stevige ambities, voor Evenepoel aan

Soudal Quick-Step heeft zijn vijfde versterking voor 2025 aangekondigd. Zoals verwacht komt de Fransman Valentin Paret-Peintre naar de Belgische ploeg.

Na de komst van Maximilian Schachmann (Red Bull-BORA-hansgrohe), Dries Van Gestel (TotalEnergies), Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny) en Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) is nu ook de transfer van Valentin Paret-Peintre (Decathlon-AG2R) officieel.

De 23-jarige Fransman brak dit jaar helemaal door met ritwinst in de Giro, waar hij in de voorlaatste rit nog tweede werd. In het eindklassement van de Giro werd Paret-Peintre 16de. Hij heeft voor twee jaar getekend bij Soudal Quick-Step.

Paret-Peintre ambitieus

"Ik ben erg blij om de komende twee jaar bij de ploeg te zijn. Ik heb deze ploeg altijd bewonderd en geschiedenis zien schrijven in enkele van de grootste wedstrijden ter wereld", zegt Paret-Peintre over zijn transfer.

"Ik ben klaar om te helpen wanneer ik nodig ben op de beklimmingen. Ik wil graag een van de sterkste mannen in de bergen zijn voor mijn team in een wedstrijd als de Tour de France, maar ik mik ook op een top tien in etappekoersen van een week."

Lefevere over komst van Paret-Peintre

Patrick Lefevere is ook opgetogen met de komst van Paret-Peintre. "We volgen Valentin al een tijdje en we waren onder de indruk van zijn werkethiek, voortdurende verbetering en resultaten, zoals zijn spectaculaire etappe-zege in de Giro.

"We zijn blij dat hij besloten heeft om naar ons te komen. Valentin is een sterke aanvulling op onze andere klimmers en we zijn ervan overtuigd dat hij goed in ons team zal passen en zal groeien."