Roodhooft doet boekje open over moeilijke periode Van der Poel: "Het was even kantje-boordje"

Mathieu van der Poel lijkt net op tijd fit voor het WK wielrennen in Zürich. Volgens Christoph Roodhooft had Van der Poel het na het Tour en de Spelen even moeilijk.

De Tour en de Spelen werden geen succes voor Mathieu van der Poel. De wereldkampioen kwam er niet aan te pas in de Tour, op de Spelen moest hij tevreden zijn met een twaalfde plaats. En dat hakte er in.

"Na de Tour en de Spelen was het mentaal even kantje-boordje", onthult Christoph Roodhooft bij Het Nieuwsblad. In de Tour vond Van der Poel geen parcours op zijn maat, de Spelen noemt hij dan weer "een mislukking".

Roodhooft over moeilijke periode voor Van der Poel

Van der Poel was in conditie, maar vond geen parcours dat hem lag en had slechts twee ploegmaats. Van der Poel vond ook geen bondgenoten en werd wat in de tang genomen door Van Aert en Evenepoel.

"Als je je zoals Mathieu dan heel lang zonder wedstrijd op die doelen hebt voorbereid, is dat niet plezant. Plots had hij vijf, zes weken zonder resultaat. Dat is Mathieu niet gewend. Hij is een coureur die wint en wil winnen."

In de Ronde van Luxemburg lukte winnen eindelijk nog eens, vijf maanden na zijn zege in Parijs-Roubaix. En dat geeft opnieuw vertrouwen. Van der Poel hoort volgens Roodhooft tot de vijf beste eendagsrenners ter wereld. "Als je dan in conditie bent, mag en moet je ambitie hebben richting WK."