Druk op Lotte Kopecky gigantisch groot: "Het is nooit genoeg"

Zaterdag wordt het WK op de weg bij de vrouwen gereden. Het is uitkijken of Lotte Kopecky haar regenboogtrui nog een jaartje kan houden.

Kim de Baat, assistent-bondscoach van de Belgische vrouwenploeg, is voor het eerst in haar functie actief op een WK. Daar krijgt ze de kans om met een wereldtopper als Lotte Kopecky te werken.

“Een rustig persoon met beide voeten op de grond, maar eveneens enorm gefocust. Ze gaat vol voor wat ze wil en daar moet alles en iedereen voor wijken... Een killer”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

De Nederlandse benadert ook de menselijke kant van de zaak. “Maar ook zij blijft een mens met één hart en twee benen. Het ziet er in koers misschien altijd gemakkelijk uit, maar het is soms ook niet gemakkelijk om Lotte Kopecky te zijn.”

De druk vanuit ons land is bijzonder groot, voegt De Baat eraan toe. “Het is nooit genoeg”, klinkt het geërgerd. “Als ze zaterdag tweede wordt, is het niet goed genoeg, want ja, vorig jaar was ze wereldkampioen.”

Na de Olympische Spelen had Kopecky nooit aan decompressie. “Ik heb een goed contact met Lotte en ik ben er voor haar, maar uiteindelijk is zij die het moet doen... Het lijkt goed gelukt.”