En route: Mathieu van der Poel treft andere wereldkampioen en zo hebben ze meteen iets om over te praten

Altijd leuk als je een bekende tegenkomt en meteen iets hebt om over te praten. Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe kunnen zo bijvoorbeeld herinneringen ophalen aan hun wereldtitel(s).

Mathieu van der Poel heeft één wereldtitel op de weg in zijn bezit na zijn overwinning van vorig jaar. Hij droeg dit jaar dan ook de regenboogtrui en heeft die voorlopig voor het laatst gedragen, tenzij hij zijn titel verlengt in Zürich. Julian Alaphilippe is dan weer in staat gebleken om in 2020 en in 2021 twee jaar op rij wereldkampioen te worden.

Beiden weten wat het is om die ervaring te kunnen beleven en dat is misschien wel aan bod gekomen in een onderling gesprek in aanloop naar het WK in Zürich. Marion Rousse, de partner van Alaphilippe, heeft alvast een foto op haar Instagram Stories geplaatst van Alaphilippe én Van der Poel. "En route voor Zürich", schrijft Rousse erbij. Op weg naar Zürich dus.

Gemoedelijke sfeer tussen Alaphilippe en Van der Poel

Wellicht zijn beide wielrenners elkaar dus tegengekomen op de luchthaven toen ze zich opmaakten om de verplaatsing naar Zwitserland te maken. Ze waren alleszins allebei goedgemutst, want ze verschenen beiden met een brede glimlach - en in casual kledij - op de foto. Er heerste dus een gemoedelijke sfeer en dat is nog de beste manier om naar zo'n WK toe te leven.

Er is dan ook weinig sprake van druk. Zeker voor Julian Alaphilippe is dat het geval, want zijn naam komt quasi niet voor in het lijstje met kandidaat-winnaars, al mag je hem op een uitdagend WK eigenlijk nooit afschrijven. Van der Poel wordt wel genoemd als kanshebber, maar staat in het rijtje met favorieten toch een trapje lager dan Pogacar en Evenepoel.

Strijd om wereldtitel barst weldra los

Eén ding is zeker: de strijd om de wereldtitel kan bij de mannen weldra losbarsten en daar weten Alaphilippe en Van der Poel alles van.