Evenepoel prikt naar concurrenten: "Van der Poel niet goed op laatste training" en "Tadej maakte het mee in Ronde"

Remco Evenepoel heeft zijn grootste concurrenten voor het WK, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar, aan een aantal zaken herinnerd. Dat deed Evenepoel in het bijzijn van zijn Belgische ploegmaats.

"Als ik de kranten moet geloven, zijn er twee grote favorieten", bespreekt Evenepoel de WK-wegrit op deze persconferentie. "De ploegen van die favorieten moeten proberen om de koers te controleren. Het is altijd speciaal om lokale ronden te rijden. We zullen moeten zien hoe het ronde na ronde evolueert en moeten klaar zijn voor verschillende wedstrijdscenario's."

Wat de concurrentie betreft kon Evenepoel vooral de conditie van Van der Poel gadeslaan, want hij heeft samen het hem getraind. "Tijdens de laatste training die ik met hem deed, was hij niet zo goed. Ik denk wel dat hij ondertussen verbeterd is in de Ronde van Luxemburg. Hij is ook iemand die weet hoe te pieken op de juiste momenten. Die training is drie weken geleden."

Gewicht van Van der Poel een factor

Evenepoel merkt wel op dat zijn gewicht Van der Poel parten kan spelen. "Dat kost hem misschien wat energie in de finale, maar met een renner van wereldklasse als Mathieu ben je nooit klaar zolang hij niet helemaal lost." De grootste concurrent in Zürich is gezien het parcours in principe niemand minder dan Tadej Pogacar.

Evenepoel wil nog niet met de wereld delen wat hij in gedachten heeft als viering. "Ik wil het beest in Tadej niet wakker maken, maar het beest is wellicht al wakker." De Belgische kopman maakt wel duidelijk dat hij liever niet samen met Pogacar naar de meet gaat. Alleen als het moet, zal Evenepoel dat doen. Dan is het hopen dat een sprint na een koers van 280 kilometer toch net iets anders is.

Evenepoel bespreekt scenario bij een sprint

"Ik zou in zo'n scenario het recht hebben om niet meer vol door te rijden in de laatste kilometers. Tadej heeft al een paar keer bewezen dat hij de snelste is van ons tweeën. Ik moet dan ook hopen dat er geen groep meer komt aansluiten van achteruit. Tadej maakte het al mee in de Ronde van Vlaanderen", rakelt Evenepoel nog fijntjes een voor de Sloveen minder aangename ervaring op.