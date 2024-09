Lotte Kopecky deelt prikje uit en zegt waarom ze alle kansen heeft: "De Nederlanders komen niet altijd overeen"

Lotte Kopecky straalt vertrouwen uit vlak voor ze als titelverdedigster aan het WK begint. Nederland is eens te meer het sterkste blok, maar Kopecky twijfelt aan de cohesie bij Oranje.

Lotte Kopecky is de laatste jaren steeds beter gaan klimmen en dat maakt haar ook in Zürich weer kandidate voor een nieuwe wereldtitel. Op de persconferentie van Belgian Cycling heeft ze de concurrentie ingeschat. "De Nederlanders hebben een sterke ploeg, maar ze komen niet altijd overeen", merkte ze volgens Sporza fijntjes op.

Zo is er toch een prikje uitgedeeld aan dat sterke Oranje. Lotte Kopecky schuwt de mentale strijd niet en dat is een teken van zelfvertrouwen. "Op papier hebben ze 1 uitgesproken kopvrouw, maar er zijn ook andere rensters die lonken naar regenboogtrui en kunnen winnen", weet ze nog te vertellen over de Nederlandse ploeg.

Kopecky houdt rekening met Ferrand-Prévot

Die kopvrouw zou dan Demi Vollering moeten zijn, maar ook Puck Pieterse is uitstekend in vorm. De Fransen zetten wildcard Pauline Ferrand-Prévot in. "Het is een tijdje geleden dat ze op de weg heeft gekoerst, dus heb ik geen idee waar ze zal uitkomen. Haar niveau zal hoog liggen, maar heeft ze de uithouding nog? Ze is wel één van de vele favorieten en ik zal er rekening mee moeten houden."

Het Nieuwsblad heeft ook genoteerd dat Lotte Kopecky niet bepaald onder de indruk is van de zwaarte van het parcours. Kopecky zei zelfs dat ze dacht dat het zwaarder ging zijn. Het is natuurlijk altijd nog afwachten hoe het verloop van de koers precies in elkaar zal zitten. Kopecky bereidt zich alvast voor op een uitputtingsslag.

Kopecky in prima conditie

Lotte Kopecky geeft voorts nog aan dat het aan de conditie niet mag liggen. Ze is dus klaar om een gooi te doen naar een tweede wereldtitel.