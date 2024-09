"Cycling is coming home": enorme euforie over het WK van 2030

Het WK van 2030 wordt in Brussel gereden. Het is de eerste keer dat in de hoofdstad regenbogentruien zullen uitgedeeld worden.

Een primeur voor ons land is het niet, want het zal de elfde keer zijn dat het WK in ons land gereden wordt. Brussel echter was nog nooit de plek voor een WK.

De keuze voor Brussel kwam er door de internationale wielerunie UCI omdat in 2030 ons land dan precies 200 jaar zal bestaan.

“Cycling is coming home, het wielrennen komt thuis en dat is bijzonder”, vertelde ontslagnemend eerste minister Alexander De Croo tijdens een persmoment op het Brusselse stadhuis.

“"Als er één land is waar het wielrennen echt leeft, is dat in ons land. En het vorige WK is dan nog maar negen jaar geleden, dus is het zeker opmerkelijk dat het terug naar ons land komt.”

Ook in andere sporten probeert ons land voor 2030 nog EK’s en WK’s binnen te halen, zodat het een heel jaar lang feest kan zijn.

“Het wielrennen leeft meer dan ooit, met alle toppers die we nu al hebben en de toppers die we over zes jaar zullen hebben. Want er zit bijzonder veel talent aan te komen”, ging De Croo verder.

Vijf jaar geleden startte de Tour de France in Brussel. Dat gebeurde ter ere van de vijftigste verjaardag van de eerste Tourzege van Eddy Merckx.