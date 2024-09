Patrick Lefevere doet beklag over oud zeer van WK: "En het is de normaalste zaak van de wereld"

Morgen wordt het WK op de weg gereden. Voor Patrick Lefevere is en blijven die grote kampioenschappen een oud zeer hebben.

Een WK is een koers die heel moeilijk in te schatten en te controleren is. “Op een WK kan je niks inschatten”, zegt Patrick Lefevere in Het Nieuwsblad.

De koers gaat over een parcours waar het peloton nog nooit gereden heeft en het is ook heel moeilijk om de waardeverhoudingen van de teams aan te voelen.

Een WK heeft immers altijd een oud zeer. “Renners die dezelfde trui dragen zijn normaal gezien bondgenoten, maar op een WK zeker niet altijd. Mijn mening over landenteams is bekend: ik houd er helemaal niet van. Je plaatst renners soms in onmogelijke situaties.”

Soudal-QuickStep zit met vijf renners op het WK. “Maar je wil het niet meemaken dat Kasper Asgreen straks een gat dichtrijdt op Julian Alaphilippe.”

En zijn ploeg is lang niet de enige die met die vervelende gedachte kan komen te zitten. “Geloof mij vrij als ik zeg dat Tim Wellens onderweg niet ineens zal vergeten dat hij 364 dagen per jaar een ploegmaat van Tadej Pogacar is. Wat overigens de normaalste zaak van de wereld is.”