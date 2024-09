Vanthourenhout windt er geen doekjes om en stuurt zo ook signaal naar Pogacar: "We moeten dat niet wegsteken"

Dat Sven Vanthourenhout Remco Evenepoel in zijn ploeg heeft, moet het vertrouwen sterken bij de Belgische bondscoach. We horen dit ook in zijn commentaren vooraf. De Belgische ploeg gaat voluit voor goud in de WK-wegrit bij de mannen.

Die is ondertussen ook aangevat en VTM Nieuws sprak vooraf nog met Sven Vanthourenhout. "Het is algemeen geweten dat het mijn laatste koers is als bondscoach en het is niet de minste koers. Het belangrijkste is dat we gefocust zijn op een zo goed mogelijk resultaat. De spanning die ik altijd heb voor een WK komt elke keer terug. Ik kan niet ontkennen dat ik veel berichtjes gekregen heb deze ochtend."

De renners weten wat hen tactisch te doen staat. "Als de tactische bespreking niet duidelijk was, zouden ze mij dat wel gezegd hebben. Iedereen weet wat er van hem verwacht wordt. We hopen in ons doel te slagen. De sfeer is vanaf dag 1 goed. De kunst is altijd om die mannen op dezelfde lijn te krijgen. Dat is opnieuw het geval. Daar maak ik mij geen zorgen over.

Goud Evenepoel = 100ste medaille Vanthourenhout

Als Remco Evenepoel straks naar goud knalt, zou dat de honderdste medaille als bondscoach betekenen voor Sven Vanthourenhout. "Het zou een gigantische kers op de taart zijn, dan is dat uiteraard fantastisch. We moeten ook niet wegsteken dat ons doel is om die koers te winnen," stuurt hij het signaal naar Pogacar dat België zich niet bij voorbaat neerlegt bij zilver.

Uit de vrouwenkoers heeft Vanthourenhout niet veel geleerd. "De weersomstandigheden zijn anders, het is honderd kilometer langer en er wordt anders gekoerst in het mannenpeloton. We gaan onze eigen manier van koersen proberen te hanteren. We weten wie de favorieten zijn, we weten wat onze taak is. We kijken niet echt naar voorafgaande koersen."

Bondscoach leert weinig uit jeugdkoersen

Ook de jeugdkoersen bij de heren hebben hem dus weinig wijzer gemaakt. "De wedstrijd van de mannen U23 loont meestal het dichtst aan bij die van ons, maar ook in die wedstrijd waren het totaal andere weersomstandigheden."