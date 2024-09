WK in Zürich: Outsider moet al na 50 kilometer opgeven op het WK wielrennen

De voorbije weken had Julian Alaphilippe zich opnieuw getoond met onder meer een derde plaats in de GP van Montréal. De Fransman was dan ook een outsider voor de regenboogtrui op het WK in Zürich.

Op 220 kilometer van de streep, na zo'n 50 kilometer, ging het mis voor Alaphilippe. Hij ging tegen de grond, ook de Spanjaard Pello Bilbao lag erbij. Hij kon wel verder, voor Alaphilippe was het dan weer einde verhaal.

De wereldkampioen van 2020 en 2021 werd afgevoerd in een ziekenwagen, er zou sprake zijn van een ontwrichte linkerschouder. Eind dit seizoen vertrekt Alaphilippe na meer dan tien jaar bij Soudal Quick-Step.

Voor de wedstrijd sprak Alaphilippe duidelijk zijn ambities uit bij Eurosport. "Ik kijk ernaar uit om mee te koersen. We kunnen het plan natuurlijk niet uit de doeken doen, maar we hebben een duidelijk idee voor ogen."

"Er zijn geen geheimen op een parcours zoals deze. Als team gaan we proberen het slim te spelen om zo mee te doen voor de medailles." Dat zal dus niet het geval zijn dit jaar.

Crash for a small selection of riders, with Pello Bilbao 🇪🇸 and Julian Alaphilippe 🇫🇷 two of the riders caught up.



DNF reported ❌ for Alaphilippe #Zurich2024 pic.twitter.com/TKq1H6Laey