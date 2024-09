Jan Bakelants is streng voor de Belgen op het WK: "Dat was het grote probleem"

De Belgische ploeg heeft Tadej Pogacar niet van de regenboogtrui kunnen houden. Voor Jan Bakelants zijn er dan ook fouten gemaakt.

Iedereen, inclusief de Belgen, werd verrast op 100 kilometer van de streep. Tadej Pogacar versnelde en niemand glipte mee. De Sloveen nam voorsprong en gaf die niet meer uit handen, de regenboogtrui was voor hem.

Jan Bakelants is niet zo positief over de prestatie van de Belgen op het WK. Al vindt hij niet dat er tactisch veel fouten zijn gemaakt. Al zaten de Belgen collectief natuurlijk wel te ver toen Pogacar aanviel.

"De bondscoach zag de aanval blijkbaar komen: was er nog tijd om zijn renners te waarschuwen? Of hadden zij zelf moeten zien dat Pogacar bijna geïsoleerd zat en dus misschien iets ging proberen?", zegt hij bij HLN.

Belgen niet goed genoeg op het WK

"Het grote probleem was dat niemand bij de Belgen 100 procent was." Stuyven gaf al vroeg op, Benoot had een offday. Campenaerts en Hermans deden hun job, terwijl Wellens en Van Gils slechts één keer konden versnellen.

Niemand van de Belgen had een topdag, ook Remco Evenepoel niet. Het was niet dezelfde Evenepoel als in Parijs, maar hij werd wel nog vijfde. "Dat je niet elke keer super bent, is des mensen", besluit Bakelants nog.