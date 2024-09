José De Cauwer stelt zich vragen bij Tadej Pogacar na het wereldkampioenschap

Met een indrukwekkende aanval heeft Tadej Pogacar voor het eerst de regenboogtrui gepakt op het WK. José De Cauwer stelt zich toch wat vragen bij de uitleg van de Sloveen.

Met een aanval van 100 kilometer heeft Tadej Pogacar zich afgelopen zondag tot wereldkampioen wielrennen gekroond. De Sloveen gaf achteraf toe dat hij vooraf niet gepland had om zo vroeg aan te vallen.

José De Cauwer heeft toch zijn twijfels bij die uitleg van de Sloveen. "Pogacar zegt dat het een aanval was op instinct, maar hij laat wel een van zijn beste knechten vol rijden", stelt de commentator bij Sporza.

Vragen bij wereldtitel van Pogacar

Er zat dus misschien wel een plan achter, met Tratnik in een dienende rol voor Pogacar. Ook al zou dat dan een bijzonder vergezocht plan zijn. Toch is De Cauwer stevig onder de indruk van wat Pogacar heeft laten zien.

Volgens de ex-bondscoach is de strafste prestatie van de Sloveen in zijn carrière, maar het roept ook bij De Cauwer vragen op. "Kan dit wel voor de wielrennerij? Is dit er niet los over?", stelt hij.

Maar alle andere renners hebben Pogacar wel gefeliciteerd met zijn wereldtitel, er valt dus niets af te doen van zijn wereldtitel. Als pure wielerliefhebber moet er ook genoten kunnen worden van de wereldtitel van Pogacar, vindt De Cauwer.