Remco Evenepoel denkt er nog niet aan na het WK: "Ik ben het beu"

Remco Evenepoel moest vrede nemen met de vijfde plaats op het WK in Zürich. Dat betekent niet het einde van zijn seizoen, want Evenepoel neemt het nog drie keer op tegen wereldkampioen Tadej Pogacar.

Na de Olympische Spelen wilde Remco Evenepoel zich nog een keer opladen voor het WK in Zürich. Dat deed hij met een stage, de Ronde van Groot-Brittannië en nog eens een stage. Het leverde hem de regenboogtrui in het tijdrijden op.

In de wegrit moest Evenepoel dus tevreden zijn met de vijfde plaats, maar hij wil nog wel even teren op zijn vorm. "Hierop kan ik verderbouwen voor de laatste twee weken van het seizoen", zei Evenepoel over zijn vijfde plaats op het WK bij HLN.

Programma Remco Evenepoel oktober 2024

Evenepoel staat aan de start van de Giro dell’Emilia (5 oktober), de Coppa Bernocchi (7 oktober), Tre Valli Varesine (8 oktober) en de Ronde van Lombardije (12 oktober). Enkele Tre Valli Varesine wordt een debuut voor Evenepoel.

In de Giro dell'Emilia werd hij in 2021 vijfde, in de Coppa Bernocchi was Evenepoel in dat jaar de beste. De Ronde van Lombardije reed Evenepoel al drie keer, zijn negende plaats vorig jaar was zijn beste resultaat.

En Evenepoel heeft er zin in. "Ik ben het een beetje beu om te trainen. Ik ga wat koersen nu!" In de Giro dell’Emilia, Tre Valli Varesine en de Ronde van Lombardije staat ook kersvers wereldkampioen Pogacar aan de start.