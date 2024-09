Tom Boonen en Jan Bakelants uiten stevig hun bezorgdheid over Wout van Aert

Wout van Aert moest enkele weken geleden al een punt zetten achter zijn seizoen. Dirk De Wolf had dan ook een duidelijke boodschap voor Van Aert.

Op 3 september zat het seizoen van Wout van Aert er al op na een valpartij in de Ronde van Spanje. Met een diepe wonde in zijn rechterknie moest Van Aert zelfs enkele dagen in het ziekenhuis blijven.

Na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen dit voorjaar was het een nieuwe klap voor Van Aert. Hij had maanden moeten revalideren en werken om opnieuw op niveau te komen, wat hij in de Vuelta eindelijk had teruggevonden.

"Dit is echt een jaar dat hij snel moet vergeten, dat heb ik hem ook gestuurd toen hij verjaarde (op 15 september, nvdr.). Hij moet zo snel mogelijk 2025 aanstippen en toeleven naar die eerste januari", zei Dirk De Wolf bij Wielerclub Wattage.

Zorgen valpartijen voor blijvende impact bij Van Aert?

"Het waren telkens valpartij waar heel veel energie is in gekropen om van te herstellen", pikte Tom Boonen in. "Het zijn ook serieuze krassen op de carrosserie naar de toekomst toe. Ook Jan Bakelants kijkt naar de tokoemst.

"Het zijn zo van die jaren die elke renner in zijn carrière wel eens heeft. Je mag dan wel niet veel vallen, maar de consequenties zijn wel veel erger. En op de lange termijn kan dat wel eens gaan meespelen."