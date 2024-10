Mettepenningen uitermate tevreden met belangrijk nieuws bij Pauwels Sauzen-Bingoal: "Hebben het volste vertrouwen"

Met het crossseizoen dat dichterbij komt willen alle teams hun huiswerk afronden. Bij Pauwels Sauzen-Bingoal is dat niet anders.

Een belangrijke stap op dat vlak is de contractverlenging van Leonie Bentveld. De 20-jarige Nederlandse is al enkele jaren één van de grootste talenten in de jeugdcategorieën. Logisch dus dat Pauwels Sauzen-Bingoal graag met haar verder wil werken aan haar ontwikkeling. Dat zal ook gebeuren, want ze heeft tot 2026 bijgetekend.

Bentveld kwam in 2021 bij de ploeg als juniore en ontpopte zich in deze leeftijdscategorie tot tweede beste renster van het hele pak, achter supertalent Zoe Bäckstedt. Het hielp Bentveld in het seizoen 2021-2022 aan de eindzege in de Wereldbeker en de X20 Trofee bij de dames junioren. Daarna zette ze de stap naar de beloften. In 2023 won Bentveld in deze categorie het NK.

Mettepenningen wil Bentveld helpen bij haar doelen

Haar vijfde plek in de Wereldbeker bij de elite onderstreept haar potentieel. "We zijn enorm tevreden dat Leonie haar vertrouwen in de ploeg bevestigt. Leonie is een jonge, beloftevolle maar vooral getalenteerde renster. We hebben het volste vertrouwen in haar. Samen met haar willen we mooie doelen verwezenlijken", zegt Jurgen Mettepenningen op de site van zijn veldritteam.

Terwijl ze aan veldrijden doet bij Pauwels Sauzen-Bingoal, heeft ze daarnaast ook tot 2026 een overeenkomst lopen bij AG Insurance-Soudal voor het wegwielrennen. Zo kan de combinatie tussen de cross en de weg aangehouden blijven. "Dit kan alleen maar de ontwikkeling van Leonie ten goede komen", maakt Mettepenningen zich sterk.

Veldritseizoen al begonnen voor Bentveld

Voor Bentveld is het veldritseizoen 2024-2025 overigens al begonnen. Twee weken geleden werd ze derde in de C2-veldrit in het Nederlandse Mechelen.