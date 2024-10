Voorbeeld voor Belgian Cycling: bij Soudal Quick-Step beste in zijn vak, na pensioen volgt nieuwe uitdaging in de koers

Bij Belgian Cycling moeten ze nog beslissen, een andere bond maakte zijn keuze al. Bij Soudal Quick-Step zagen ze Michael Morkov uitgroeien tot de allerbeste in het aantrekken van de sprint. De ex-renner van de ploeg wordt bondscoach van Denemarken.

De 39-jarige Deen, een specialist in het baanwielrennen, belandde in 2018 bij de ploeg van Patrick Lefevere. Toen luisterde die ploeg nog naar de naam Quick-Step Floors. In zijn zes jaar bij de ploeg grooide Morkov ook op de weg uit tot een cruciale kracht. In zijn beste dagen stond Morkov bekend als de beste lead-out uit het profpeloton.

Morkov trok onder meer voor Fabio Jakobsen, Sam Bennett en Mark Cavendish de sprint aan bij de ploeg die nu bekend is als Soudal Quick-Step. Dit zijn namen die naar prestigieuze overwinningen knalden in hun periode bij de Wolfpack, maar dat was ook vaak in grote mate te danken aan hoe ze werden afgezet door Morkov en de rest van de sprinttrein.

Morkov meegegaan met Cavendish

Het laatste jaar van Morkov bij Soudal Quick-Step was 2023. Daarna ging hij mee met Mark Cavendish naar Astana. Morkov kon zo dit jaar nog een hoogtepunt beleven. Hij maakte deel uit van de Tour-ploeg van Astana die meemaakte hoe Cavendish het recordaantal ritzeges in de Tour de France kon verbreken. Dat realiseerde Cav met zijn ritzege in Saint Vulbas.

Terwijl over de toekomst van Cavendish nog onzekerheid bestaat, ligt die van Morkov helemaal vast. Aan het einde van dit jaar hangt de Scandinaviër de fiets aan de haak. Zijn dagen in het profpeloton als wielrenner zijn voorbij. Zijn nieuwe uitdaging is nu ook bekend. De Deense bond heeft aangekondigd dat hij de nieuwe bondscoach wordt van zijn land.

Morkov krijgt veel talent onder zijn hoede

"Ik kijk er in het bijzonder naar uit om samen te werken met onze getalenteerde renners. We hebben alle kansen om voort te bouwen op de successen van de afgelopen jaren", zegt Morkov. Het is in België afwachten of de federatie het Deense voorbeeld volgt en ook een succesvolle ex-renner als bondscoach zal aanstellen.