Jan Bakelants maakt zich bijzonder kwaad: "Het kan zo niet langer"

Met de dood van Muriel Furrer tijdens het WK in Zürich werd opnieuw een gitzwarte bladzijde toegevoegd aan de geschiedenis van het wielrennen. Jan Bakelants hoopt dat er eindelijk iets zal veranderen.

"Ik vind het ongelooflijk hoe de sport weigert in de spiegel te kijken en hoe dit soort ongevallen blijft gebeuren", zegt Jan Bakelants bij Wielerclub Wattage. Hij hoopt dat de dood van Muriel Furrer eindelijk voor meer veiligheid in de koers zorgt.

"Het is gewoon te veel. Alleen al het laatste 1,5 jaar kunnen we spreken van drie dodelijke ongevallen in door de UCI georganiseerde koersen." Bakelants doelt op Gino Mäder, André Drege en nu Muriel Furrer.

Bakelants pleit voor meer veiligheid

"Twee weken geleden, op het EK in Hasselt, zat ik in een soort panelgesprek met dokter Xavier Bigard van de UCI. Daar werd toen gezegd: 'We zijn momenteel aan het onderzoeken of er effectief meer incidenten zijn dan vroeger.'"

Volgens Bakelants zijn we die fase al lang voorbij en is de insteek of er meer incidenten zijn irrelevant. Het moet gaan over hoe er naar 0 incidenten gegaan kan worden. Want elk incident of elke dode is er één te veel.

"Wat mij ook nog stoort, is dat iedereen dan één avond lang foto's zit te tweeten met de boodschap RIP. Maar de dag erna is er een nieuwe stroom aan nieuws. Zo raakt het verhaal op de achtergrond en dat is eigenlijk waar dat soort organisaties op rekent om ermee weg te komen. Het kan zo niet langer."