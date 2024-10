Jasper Stuyven vreest voor Mathieu van der Poel: "Als je dat zag..."

Zondag staat het WK gravel op het programma. Dat wordt dit jaar in Leuven gereden, in de achtertuin van Jasper Stuyven.

Jasper Stuyven heeft goede herinneringen aan gravelen in Leuven. Vorig jaar werd hij de allereerste Belgische én de Europese titel gravel in zijn achtertuin. Zondag wil Stuyven ook wereldkampioen gravel worden.

Stuyven hoopt dat er na het WK in Zürich en dinsdag Binche-Chimay-Binche nog iets in de tank zal zitten. En Stuyven heeft nog een rekening openstaan in Leuven na zijn vierde plaats op het WK op de weg in 2021.

Van der Poel topfavoriet op WK gravel

Maar winnen zal niet makkelijk zijn voor Stuyven, want de concurrentie is niet min. Met Van der Poel, Mohoric, Benoot, Merlier, Hermans, G. Vermeersch en F. Vermeersch staan er heel wat toppers aan de start.

Toch schuift Stuyven maar één topfavoriet naar voren: Mathieu van der Poel. "Als je hem afgelopen zondag bezig zag... Bovendien heeft hij ook de technische bagage om iedereen onder druk te zetten. Dat is ook een grote factor", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

De start van het WK gravel is in Halle, de finish ligt 189 kilometer later in Leuven. Het parcours gaat door de bossen in Vlaams-Brabant en gaat voor 70% over onverharde wegen.