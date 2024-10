Philippe Gilbert steekt zijn ambitie niet meer weg om bondscoach te worden

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Philippe Gilbert heeft zich kandidaat gesteld om Sven Vanthourenhout op te volgen als bondscoach. De ex-renner steekt zijn ambitie niet meer weg.

Het WK in Zürich is achter de rug en dus kan de Belgische wielerbond zich volledig richten op het zoeken naar een opvolger voor bondscoach Sven Vanthourenhout. Philippe Gilbert heeft zich officieel kandidaat gesteld.

"Toen ik hoorde dat Sven Vanthourenhout zou stoppen, heb ik er meteen over nagedacht en met mijn familie over gesproken", zegt Gilbert bij Sporza. De wereldkampioen van 2012 wil dan ook graag bondscoach worden.

Gilbert staat nog altijd dicht bij de renners

Eind 2022 hing Gilbert zijn fiets aan de haak, maar afscheid van het wielrennen heeft hij nooit genomen. Gilbert werkt als analist bij Eurosport en zit soms ook op de motor tijdens de koers. En hij zit nog altijd in de atletencommissie.

Wat Gilbert niet heeft, is ervaring als ploegleider. "Maar in mijn laatste jaren als renner had ik wel al een beetje de rol van wegkapitein", countert Gilbert dat argument. Hij hoopt dat zijn ervaring als renner de bond kan overtuigen.

"Ik zou enorm trots zijn als ik die kans kreeg. Het is nu aan de bond om te beslissen. Ze kennen mijn carrière en ze weten dat ik heel gemotiveerd ben om het te doen", besluit Gilbert nog.