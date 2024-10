Van Vleuten heeft goed nieuws voor Kopecky over Nederland: "Het is een illusie"

De Nederlandse vrouwen hebben op het WK in Zürich opnieuw een mal figuur geslagen. Ex-renster Annemiek van Vleuten ziet het niet snel goedkomen.

De voorbije jaren was samenwerken al bijzonder moeilijk bij Nederland, maar dat leverde soms nog een titel of een medaille op. Zo werd Annemiek van Vleuten in 2022 nog wereldkampioene in Wollongong.

De ex-renster is tegenwoordig analiste, maar werd ook al gevraagd om bondscoach te worden van de Nederlandse vrouwen. "Het is nooit een officiële vraag geweest, maar toen ik gepolst werd, zei ik al nee", zegt ze bij NOS.

Van Vleuten over moeilijke job van bondscoach

"Het is een functie die je eigenlijk alleen maar fout kunt doen." Als bondscoach heb je volgens Van Vleuten te weinig invloed op de rensters, ook al omdat ze op het WK (en EK) uitzonderlijk zonder oortjes rijden.

"Begin er maar aan. Een landenploeg blijft een gelegenheidsformatie, er een team van kunnen maken is een illusie. Al helemaal met zoveel sterren in de ploeg." Al had iedereen wel zijn taak in Zürich.

Alleen nam kopvrouw Demi Vollering niet de goede beslissingen en kon ze volgens Van Vleuten misschien ook de druk niet aan. Dat alles moet als muziek in de oren klinken van Lotte Kopecky.