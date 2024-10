Bakelants betrekt Wout van Aert in kritiek op WK van Tadej Pogacar

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar werd vorige week wereldkampioen op de weg. Achteraf kwam er veel kritiek op de saaie koers.

Ook Jan Bakelants was onder de indruk van de wereldtitel van Tadej Pogacar. Op meer dan honderd kilometer van de finish de aanval inzetten was een gigantische gok.

Maar die pakte wel helemaal uit. “Ik had het heel jammer gevonden als het slecht was afgelopen voor Pogacar”, zegt Bakelants aan Het Laatste Nieuws. “Het is alleen maar fair dat hij wereldkampioen is.”

Er kwam heel veel kritiek op het feit dat het WK eigenlijk nooit wat spankracht had. “Dat de finale niet heel spannend was, vind ik de flauwste commentaar ooit. Dit is goed voor het wielrennen.”

Dat een dergelijk icoon op die manier wereldkampioen wordt is heel erg mooi voor Bakelants. Want wereldkampioen worden is echt niet zo evident als iedereen denkt. Hij maakt een verwijzing naar Wout van Aert.

“Weet je nog wat iedereen zei toen Wout van Aert tweede werd in 2020 in Imola? De volgende keer zou het wel prijs zijn. Ondertussen is Wout de dertig voorbij en beseft iedereen dat het niet snel meer gaat gebeuren.”

Bakelants houdt zijn lof dan ook niet in voor de Sloveen. “Neen, Pogacar is een geweldige winnaar en wat hij opgevoerd heeft, is een kunststukje.”