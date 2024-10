"Daar sta ik echt niet voor te springen": Tom Boonen stelt duidelijke eisen bij zijn dochters

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het dodelijk ongeval met Muriel Furrer op het WK raakt ook Tom Boonen. De ex-renner ziet dat de UCI maar bitter weinig doet om dit soort zaken te vermijden.

Het laatste anderhalf jaar vielen er opnieuw enkele dodelijke ongevallen te betreuren in het wielrennen. Op het WK liet de 18-jarige Muriel Furrer het leven.

“Spijtig genoeg zal dat wellicht het WK van Tadej Pogacar en Lotte Kopecky zijn. Want de geschiedenis leert ons dat zoiets altijd nogal snel vergeten wordt. Behalve door de familie en de ploegmaats, uiteraard. Maar het zal nu niet anders zijn, vrees ik”, zegt Tom Boonen bij Sporza.

De ex-renner ziet dat er nooit doorgepakt wordt voor de veiligheid in het peloton. “Ik vind het ongelooflijk hoe de sport weigert in de spiegel te kijken en hoe dit soort ongevallen blijft gebeuren. Het is gewoon te veel.”

Boonen trekt het verhaal ook door naar zijn eigen gezin. “Mijn dochters worden 10 jaar en zijn op zoek naar een sport. Maar wielrennen? Daar sta ik echt niet voor te springen”, voegt hij er nog aan toe.

Een pasklare oplossing om alle problemen te voorkomen is er wellicht niet, maar voor Boonen moet er veel meer gedaan worden dan dat het nu het geval is.