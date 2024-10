Het antwoord van UAE was helder: waarom Tim Wellens het WK gravel overslaat

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Zondag staat het WK gravel in Leuven op het programma. Zoek niet naar Tim Wellens, hij staat niet aan de start.

Heel wat Belgische toppers staan zondag aan de start van het WK gravel in Leuven. Jasper Stuyven (Lidl-Trek), Tim Merlier (Soudal Quick-Step), Tiesj Benoot (Visma-Lease a Bike), Gianni Vermeersch en Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck).

Al die renners zullen niet in de trui van hun ploeg mogen rijden, maar wel in de nationale trui. Het gaat namelijk om een WK dat georganiseerd wordt door de UCI. Voor Jasper Stuyven zou het anders mogen.

Geen Wellens op WK gravel

"De sponsors die je als renner een heel jaar lang ondersteunen, kun je uitgerekend die ene dag nul return bieden. Een aandachtspunt toch wel", zegt hij bij HLN. Het doet onder meer Tim Wellens afhaken.

Hij voelde geen onweerstaanbare drang om mee te doen, maar vindt winnen wel makkelijker dan een WorldTour-wedstrijd op de weg. En dus polste hij bij zijn ploeg UAE Team Emirates of er interesse was in het WK gravel

"Die was onbestaande - er zijn ook geen UCI-punten aan verbonden. Dan doe ik er ook niet de moeite voor. Omdat ik er voor mezelf weinig meerwaarde in zie", stelt Wellens. De Ronde van Lombardije op 12 oktober wordt zijn volgende koers.