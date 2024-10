José De Cauwer spreekt klare taal: "Enkel dan heb je het recht om jaloers te zijn"

José De Cauwer heeft een vrij bewogen leven achter de rug. Daarin is echter totaal geen plaats voor jaloersheid.

José De Cauwer werd op 25 september van dit jaar 75 jaar oud. Aan stoppen als wielercommentator denkt hij helemaal nog niet. Hij wil nog enkele jaren doorgaan met de job die hij nu doet.

Toch is die 75ste verjaardag een mooi moment om een stevige balans van het leven op te maken. In een gesprek met HUMO had hij het ook over deugden en zonden.

Daarin is geen plaats voor jaloezie. Als renner is hij nooit jaloers geweest op iemand anders talent. “Nee, zo zit ik niet in elkaar”, klinkt het meteen bij De Cauwer.

“Dat heb ik van thuis meegekregen, maar vooral het overlijden van mijn eerste vrouw heeft een doorslaggevende rol gespeeld. Toen heb ik geleerd om te relativeren. Als je ziek bent, heb je het recht om jaloers te zijn op iemand die gezond is. Maar omgekeerd? No way.”

Ook op mensen met veel geld is hij niet jaloers. “Ik heb eens twee maanden rondgereden met een Nissan GTR, één van de snelste wagens die toen op de markt was. Ik stond 'm vaker weer vol te tanken dan ik effectief achter het stuur heb gezeten. Toen dacht ik: hoe belachelijk is dit nu eigenlijk?”