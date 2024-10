Lotte Kopecky is nog lang niet aan rust toe: "Het is pas voorbij als het voorbij is"

Wereldkampioene Lotte Kopecky komt dit seizoen nog in actie op de weg. Het worden dan ook nog drukke weken voor haar.

Nog geen rust voor Lotte Kopecky, integendeel. In Zürich werd ze voor de tweede keer op rij wereldkampioene op de weg, ondanks dat ze niet de beste renster in koers was. Al zal dat Kopecky niet deren.

Voor de wereldkampioene is er echter nog geen tijd voor rust. Zaterdag rijdt ze het WK gravel, haar eerste gravelwedstrijd ooit. Maar Kopecky is ambitieus en wil voor de medailles strijden tussen Halle en Leuven.

Dat Kopecky ook aan het WK baanwielrennen zou deelnemen in Denemarken was al even duidelijk. Van 17 tot 20 oktober wil Kopecky ook op de piste meedingen naar enkele wereldtitels, in de afvallingskoers en de puntenkoers verdedigt ze haar titel.

Op haar sociale media heeft Kopecky aangekondigd dat ze volgende week ook deelneemt aan de Simac Ladies Tour (8 tot 13 oktober) in Nederland. Daar staan een tijdrit, vier vlakke ritten en een lastigere slotrit op het programma.

"Het was een lang en goed seizoen, maar het is pas voorbij als het voorbij is", schrijft Kopecky op haar sociale media. "De laatste maand koersen komt eraan!"