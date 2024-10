Tiesj Benoot zet de UCI op scherp en wil actie zien: "Als ik zie hoeveel wij afstaan..."

Veiligheid staat opnieuw hoog op de agenda in het wielrennen na de dood van Muriel Furrer op het WK in Zürich? Tiesj Benoot wil technologie beter gebruiken in de koers.

Wat als Muriel Furrer een oortje had of een transponder op haar fiets waardoor haar locatie duidelijk werd? Of als er een crashdetectiesysteem was geïnstalleerd op haar fiets of haar helm? Was Furrer dan eerder gevonden?

Het zijn allemaal vragen die opkomen na de dood van de 18-jarige Zwitserse, die meer dan een uur onopgemerkt aan de rand van een bos lag. Had Furrer het wel overleefd als ze eerder was gevonden?

Op die vraag zal er nooit een antwoord komen, maar Tiesj Benoot pleit wel voor het gebruik van meer technologie in de koers. Die is voorhanden, maar de UCI verbiedt dat momenteel omdat ze bang is dat renners ook wattages of hartslag zouden kunnen doorsturen naar hun volgwagen.

Benoot wil actie van de UCI

"Als de UCI bang is dat er data doorgegeven worden, moet ze een eigen, neutraal systeem ontwikkelen", zegt Benoot bij HLN. De kostprijs is voor hem dan ook geen argument. "Als ik zie hoeveel wij afstaan aan de UCI, dan heeft die geld genoeg."

"Voor mij is het simpel: wat er in Zürich gebeurd is, is een heel particulier geval. Maar als je door het toelaten van technologie één mensenleven kan redden, dan is het dat altijd waard. Ongeacht welke nadelen dat misschien meebrengt."