Victor Campenaerts spreekt klare taal: "Het overlijden van Muriel Furrer was een extreem geval"

De dood van Muriel Furrer blijft nazinderen in het peloton. Ook Victor Campenaerts heeft een uitgesproken mening over veiligheid in de koers.

De aandacht voor veiligheid in de koers is weer een hot item, na de dood van de Zwitserse renster op het WK. Als is het wel de bedoeling dat de discussie levendig blijft. Er zijn heel wat zaken mogelijk, alleen moet de UCI de wil hebben om door te duwen.

Victor Campenaerts is geen voorstander van koersen, maar toch vindt hij dat oortjes ervoor zorgen dat de koers bij momenten ook minder veilig wordt. “Door applicaties als VeloViewer weet elke ploegleider elke put, gevaarlijke bocht en wegversmalling op het parcours liggen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Al zorgt dat ook voor opgefokte renners die allemaal helemaal voorin willen zitten als ze via hun oortje gewaarschuwd worden, zo geeft Campenaerts nog mee. “Een valpartij gebeurt zelden door het gevaarlijke punt zelf, maar wel door de stress naar dat gevaarlijke punt”, is onze landgenoot duidelijk.

Er bestaan ook helmen met een crashdetectiesensor, die een noodcontact waarschuwt als er een valpartij is. Dat werd echter enkel met een GSM. “Wij mogen echter geen GSM in koers bijhebben. Al zal het puur technisch gezien wel mogelijk zijn dat het systeem je ploegleider verwittigt via het radiokanaal in plaats van via een SMS. Ik denk dat niemand hiermee een probleem zou hebben.”

Campenaerts is ook duidelijk over het ongeval van de Zwitserse, die echt alle pech van de wereld had. “Het jammerlijke overlijden van Muriel Furrer was ook een extreem geval. Hoe vaak gebeurt het dat er een valpartij is buiten het oog van de camera? Zelden.”