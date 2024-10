Waarom hij zo blij was met zege: het verborgen verhaal achter Philipsen's triomf in Duitsland

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jasper Philipsen heeft in de Sparkassen Münsterland Giro nog eens kunnen winnen in 2024. Voor toch een opluchting na een moeilijke periode.

Van 31 augustus was het al geleden dat Jasper Philipsen nog eens kon winnen, toen in de Renewi Tour. Op het EK in Limburg viel hij als vierde net naast het podium, in de Gooikse Pijl kwam Philipsen zelfs niet aan de start.

Philipsen geeft dan ook toe dat hij een periode had waarin hij zich niet zo goed voelde. "Ik ben blij dat ik me nu opnieuw beter voel naar het einde van het seizoen toe", zegt Philipsen na zijn zege in Duitsland bij Het Nieuwsblad.

Philipsen met goed gevoel de winter in

"Je gaat beter met een goed gevoel de winter in dan met een slecht gevoel. Het seizoen is zondagavond ook al gedaan voor mij. Dan is het opnieuw een lange periode zonder wedstrijd", stelt Philipsen nog.

Vooral omdat hij zondag met Parijs-Tours zijn laatste wedstrijd van het seizoen rijdt. Een sprint, en dus meedoen voor de zege, is daar geen zekerheid. Daardoor is Philipsen blij dat hij nog eens kon winnen.

Al staat Philipsen niet zonder ambitie aan de start van Parijs-Tours. Op de gravelstroken is altijd wat geluk nodig, maar de conditie is wel nog altijd goed. "Het is mooi om Parijs-Tours misschien op je erelijst te hebben."