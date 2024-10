🎥 In het spoor van Mathieu van der Poel en Gianni Vermeersch: nu al sprake van een beruchte 'MVDP-zone'

Mathieu van der Poel en Gianni Vermeersch zijn zeker twee namen om in de gaten te houden zondag tijdens het WK gravel. Voor ze het shirt van hun land aantrekken, werken ze de voorbereiding nog af als ploegmaats.

Bij Alpecin-Deceuninck hebben ze de verkenning van het WK gravel gedaan met verschillende renners van hun ploeg. Cameron Mason, bekend van het veldrijden en als wegrenner deel van de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck, heeft het vastgelegd en er een video voor zijn YouTube-kanaal van gemaakt. Zo kunnen we al een keertje in het zog van Van der Poel kruipen.

We zien de grote favoriet voor het WK tijdens de verkenning geregeld aan de zijde rijden van Gianni Vermeersch, die de verkenning afhaspelt in de Belgische tricolore. Vermeersch werd in mei immers Belgisch kampioen gravel, door in Turnhout sneller te sprinten dan Daan Soete. Na de verkenning kroop Mason in zijn wagen en deelde hij zijn bevindingen.

Renner Alpecin-Deceuninck vindt het een snel WK

"Weer een nieuwe dag in het Belgische verkeer. Het eerste deel van de WK-verkenning zit erop. We kwamen op het parcours aan kilometer 46, reden naar Leuven en deden dan de lokale ronde. Ik heb een vrij goed beeld van wat de omstandigheden zijn. Het is een snel parcours, met een paar modderige stroken", vertelt de 24-jarige Brit.

"We hebben heel hard gereden. In het eerste deel hebben we in de 'zone MVDP' gereden, daarna was het wat meer chill. De Alpecin-boys werden vergezeld van een gastoptreden van Freddy Ovett." Het trainingsmaatje van Van der Poel, met wie hij veel tijd spendeert als hij in Spanje gaat trainen, was uiteraard heel erg welkom geheten.

Cameron Mason blij met zijn banden

"Het was goed om het parcours eens te zien en er al eens zo snel over te rijden. Zo voel je hoe de secties gaan en waar je snelheid kan maken. In een bocht in het gras had ik een bijna-doodervaring", zegt Mason ongetwijfeld met enige overdrijving. "Voor de rest had ik wel een goede grip. Zondag zullen het nog snellere omstandigheden zijn."