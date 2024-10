🎥 Pogacar reageert koeltjes na nieuwe demonstratie: "Druk van deze trui"

Vorige week liet Tadej Pogacar op het WK al een verpletterende indruk en ook in Italië was vandaag duidelijk te zien dat de Sloveen nog in absolute topvorm is.

Op meer dan 35 kilometer van het einde ging de Sloveen in de aanval en uiteindelijk finishte hij met net geen twee minuten voorsprong op Tom Pidcock.

Het was een demonstratie om u tegen te zeggen, andermaal. Als hij deze vorm kan doortrekken, dan wordt het ook een saaie Ronde van Lombardije.

De Sloveen stond met een kamerbrede glimlach de Italiaanse pers te woord, na afloop van zijn 24ste overwinning van dit jaar.

“Ik moet toegeven dat ik me echt goed voelde”, klonk het bij de RAI. “De eerste vier dagen tot donderdag waren niet veel soeps. Ik voelde een beetje druk met dit nieuwe shirt.”

