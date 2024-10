Deze renner zal alvast heel blij zijn als Philippe Gilbert bondscoach wordt

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het tijdperk van Sven Vanthourenhout zit erop. Belgian Cycling wil heel binnenkort een opvolger voorstellen.

Sven Vanthourenhout was op het WK in het Zwitserse Zürich voor de allerlaatste keer bondscoach van Belgian Cycling. Hij kijkt voor een andere uitdaging bij een ploeg uit de WorldTour.

Meteen werd gespeculeerd over wie Vanthourenhout moet opvolgen. Ook de naam van Philippe Gilbert viel daarbij. Die stelde zich zelf kandidaat om bondscoach te worden.

“Ik denk dat het een heel mooie kandidaat is. Met veel troeven”, aldus Arnaud De Lie aan Het Nieuwsblad over de kandidatuur van Philippe Gilbert bij Belgian Cycling.

“Hij heeft niet alleen enorm veel ervaring in de finales van grote koersen, hij weet wat een kopman nodig heeft. Dat zijn grote kwaliteiten. Hij is ook tweetalig en communicatief heel sterk, wat zeer belangrijk is.”

De Lie hoopt dat Gilbert de job krijgt. “Als jeugdrenner was ik al fan van Gilbert. Zijn allerlaatste jaar was mijn eerste profseizoen. Ik zou heel blij zijn indien Gilbert de bondscoach wordt, maar het is niet ik die beslis.”