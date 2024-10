Iedereen heeft hetzelfde te zeggen over de nieuwe update van Wout van Aert

Wout van Aert heeft een nieuwe update de wereld ingestuurd. Van Aert liet via Strava weten dat hij voor het eerst opnieuw een rit op de fiets heeft afgewerkt en schreeuwde het uit van vreugde: "Woo-hoo".

Wat opnieuw kunnen fietsen al niet voor een mens kan betekenen. Zeker voor een persoon die er van leeft om op de fiets topprestaties neer te zetten. Daar was Van Aert in de Vuelta weer volop mee bezig, tot enkele valpartijen roet in het eten gooiden. Van Aert moest zijn deelname aan het EK en WK schrappen, zijn seizoen zat er meteen op.

Na de Vuelta had Van Aert nog enkele weken krukken nodig, langer dan hem lief was. Nu zit er beetje bij beetje wel duidelijk vooruitgang in zijn herstelperiode. Zelfstandig wandelen ging alweer en nu heeft hij dus ook weer een fietstocht kunnen afwerken. Een ritje van iets meer dan 30 kilometer zorgde voor een goedgeluimde Van Aert.

Glimlach Van Aert beroert sociale media

Op sociale media is te merken dat ook zijn fans dolgelukkig zijn dat hij opnieuw kan fietsen. "Hij ziet er zo gelukkig uit", merkt Jua Offong meteen op. "Leuk om Wout van Aert weer met een grote glimlach op zijn fiets te zien zitten", schrijft Elly. Die brede glimlach van Van Aert, het was inderdaad moeilijk om daar naast te kijken.

He looks so happy😍 — Jua Offong (@UJuaGO) October 4, 2024

Dat is dan ook iets dat we vermeldden in de titel van ons artikel over de terugkeer van Van Aert op de fiets. 'Lady Starblade' is één van de personen die de lach van Van Aert aanhaalt op X. "De natuur is helend!" Ook in Nederland duimen ze voor hem. Het account Crypto-Knight pakt het poëtisch aan. "Het peloton zonder Wout van Aert is een stuk minder waard", klinkt het.

Iedereen blij dat Van Aert weer kan fietsen

Kortom: alle commentaren over zijn fietstocht zijn positief. "Blij dat hij terug op zijn fiets zit", schrijft Christophe Diels nog over Van Aert.