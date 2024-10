Lotte Kopecky komt om fun te maken en pakt zilver op WK gravel

Lotte Kopecky heeft zilver behaald op het WK gravel. Ze verloor de sprint van Marianne Vos.

Samen met de Nederlandse Marianne Vos bouwde Lotte Kopecky een voorsprong van meer dan vier minuten op de achtervolgers uit.

In de sprint, waarbij Kopecky op kop begon, was Vos duidelijk de snelste, maar op het parcours lagen er weinig mogelijkheden om elkaar uit het wiel te rijden.

In het flashinterview gaf Kopecky toe dat ze misschien wel wat eerder de sprint had moeten inzetten, maar dat is vijgen na Pasen. De voorbije dagen voelde Kopecky zich ook niet honderd procent, waardoor ze kan leven met zilver.

"Het is geen schande om tweede te worden achter Marianne (Vos, red.). Bergop heb ik een beetje druk proberen te zetten, maar ze was supersterk. Het was zo vrij snel duidelijk dat, eens we met twee overbeleven, we samen naar de finish zoude rijden. Het was ook mijn eerste gravelrace en da’s toch iets helemaal anders”, vertelde Kopecky.

"Toen ik alleen met Marianne rondreed, voelde ik mijn onderrug ‘exploderen’. Ik probeerde de spanning er wel wat af te halen, maar had toch veel pijn. De komende dagen ga ik proberen wat te herstellen, want ik ben niet helemaal fit geweest in de aanloop hiernaartoe.”

Kopecky meldde ook dat de organisatie nog het nodige werk heeft om alles veilig te houden. "Er is de voorbije dagen veel te doen geweest over de veiligheid. Wel, bij het binnenrijden van Halle na de eerste lokale lus, is er een strook die niet echt verantwoord. Hopelijk doet de organisatie daar nog iets aan."