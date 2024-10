Patrick Lefevere bezorgd over de evolutie maar geeft ook complimenten aan financieel daadkrachtigere tegenstander

Patrick Lefevere moet het in het wielrennen opnemen tegen enkele financieel daadkrachtigere tegenstanders. Geen enkele ploeg die zo veel middelen heeft als UAE.

In zijn column in Het Nieuwsblad bespreekt Patrick Lefevere de verschillende facetten van het beconcurreren van zo'n ploeg. Lefevere wijt de dominantie van UAE in de koers aan het geld, maar heeft ook complimenten voor de ploeg uit de Emiraten. Die is immers behoorlijk slim samengesteld, zo oordeelt de CEO van Soudal Quick-Step.

Lefevere doelt hiermee op het feit dat UAE heel hard inzet op jonge talenten. Isaac Del Toro, Jan Christen en Antonio Morgado behoren tot de renners die dit jaar een overwinning konden behalen. Naast het ondersteunen van uitblinker Pogacar werkt UAE sterk in de breedte, al moet ook gezegd dat vele knechten in het team bij een andere ploeg kopman zouden zijn.

UAE heeft voordeel op andere teams

Het is desondanks een heel ander gegeven dan in het voetbal, een sport waarin het Midden-Oosten wereldbekende vedetten strikt die over hun hoogtepunt heen zijn. Dat is in het wielrennen helemaal niet het verhaal van UAE. Dat neemt niet weg dat de ploeg van sportief manager Joxean Matxin door de beschikbare middelen in het voordeel is.

Vooral dan wat het aantrekken van nieuwe getalenteerde renners betreft. Lefevere laat weten dat Soudal Quick-Step ook gepraat heeft met Morgado en zij ook Pogacar en Bjerg kenden vooraleer die in het profwielrennen hun doorbraak maakten. Dan maakt het budgettaire het verschil. Lefevere snapt ook goed dat die renners en hun families op die aantrekkelijke voorstellen ingaan.

Lefevere betreurt dat renners niet meer 'ontdekt' worden

Tegelijkertijd betreurt hij dat het romantische idee van 'een renner ontdekken' er stilaan uitgaat. Want ploegen met minder middelen schieten er zo weinig mee op als ze goed scoutingswerk verrichten.