Thijs Zonneveld en Laurens ten Dam verkondigen nieuws dat Mathieu van der Poel enorm graag zal horen

Mathieu van der Poel zal de signalen uit zijn thuisland enorm graag aanhoren. Thijs Zonneveld en Laurens ten Dam hebben al doen uitschijnen dat Van der Poel zich niets moet aantrekken van een bepaalde tactiek. Hij mag gaan 'spelen in het bos'.

Thijs Zonneveld doet ook zelf mee aan het WK gravel namens Nederland en heeft al laten optekenen dat hij zeker iets voor Van der Poel wil doen, als dat überhaupt mogelijk is. De journalist vreest er voor. Bij het AD duidt hij het verschil op tactisch vlak tussen gravelwedstrijden en wegwedstrijden. "Sowieso zijn de tactische afspraken binnen de Nederlandse selectie vrij summier."

Het komt er dus vooral op aan om niet in elkaars weg te rijden. "Niet achter elkaar aan rijden staat voorop. Verder zal het voor een groot deel ieder voor zich zijn – bij gravel is het veel meer man-tegen-man dan op de weg." Een gelijkaardig geluid is te horen bij Laurens ten Dam, zelf deelnemer maar ook als Nederlands bondscoach actief op het WK gravel.

Nederland bereidt zich voor ... met een barbecue

Een tactische bespreking gaat hij niet houden. Wel heeft hij donderdagavond de Nederlandse troepen verzameld voor ... een barbecue. "Ik wil niet zeggen dat het een hobbysport is, maar hier kan je inderdaad nog met dertig man in een tuin zitten en lachen terwijl je op zaterdag moet koersen", schetst Ten Dam de sfeer in een gesprek met de NOS.

Puck Pieterse is hem zelfs nog komen vragen of er sprake is van een tactiek of ze gewoon elkaar niet in de hekken moeten rijden. "Ik zei: het gaat vooral om het laatste." Ten Dam gaat dus voor een wel héél erg ontspannen aanpak. "Laat ze maar lekker spelen in het bos, zoals we vroeger begonnen zijn als kleine jongetjes en meisjes."

Van der Poel mag 'buiten gaan spelen'

Mathieu van der Poel zal het met veel plezier vernemen. Als er één iemand uitblinkt wanneer hij mag 'buiten mag gaan spelen', is hij het wel.