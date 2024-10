Hoe klop je Pogacar? Dit antwoordt de Sloveen zelf op die vraag

Tadej Pogacar was in de Giro d'Emilia opnieuw oppermachtig. Het lijkt wel of de Sloveen onklopbaar geworden is.

Na zijn eindzege in de Tour de France koos Tadej Pogacar er heel bewust voor om de Olympische Spelen links te laten liggen. Dat deed hij met één groot doel voor ogen: wereldkampioen worden. In het Zwitserse Zürich reed hij alles en iedereen met een ontsnapping van meer dan 100 kilometer naar huis. Maar de honger is nog groot. De Sloveen wil ook nog de Ronde van Lombardije winnen en toonde zaterdag in de Giro d’Emilia dat er van decompressie na het WK geen sprake is. Een lokale journaliste vroeg de Sloveen na afloop van de Italiaanse koers een heel erg mooie vraag. “Stel: ik ben profwielrenner. Wat moet ik doen om Tadej Pogacar te verslaan?” Pogacar moest toch eventjes bekomen van die vraag. “Goh... wel... alles is mogelijk in de wielersport, natuurlijk”, klonk het. “Maar ja... ik heb nog nooit in de schoenen gestaan van de mannen die mezelf moeten kloppen Dus, I don’t know. Ik zou het bij god niet weten”, lachte Pogacar.