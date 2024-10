Lotte Kopecky doet boekje open over haar feestnacht in Zürich

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky werd zaterdag tweede op het WK gravel. Achteraf vertelde ze ook over het feestje nadat ze wereldkampioen op de weg werd.

Net geen tweede goud in een week tijd werd het voor Lotte Kopecky. Op het WK gravel, nota bene haar eerste gravelrit ooit, werd ze tweede na Marianne Vos.

Een week eerder was ze voor de tweede opeenvolgende keer nog wereldkampioen op de weg geworden in het Zwitserse Zürich.

Dat werd gevierd met een feestje, maar op Strava was te zien dat ze de volgende ochtend al opnieuw zes kilometer ging lopen. “Ja, maar ik had misschien een uur of twee geslapen op dat moment”, vertelt ze aan Het Nieuwsblad.

“Ik denk dat de media de hint niet doorhadden, maar ik schreef ‘sober’ tussen aanhalingstekens bij mijn activiteit op Strava. Ik ga daar nu niet verder op ingaan, maar het was grappig hoe de media het oppikte.”

Kopecky kan haar lach niet inhouden als ze het allemaal vertelt. “We hebben dus wel een hele fijne avond beleefd na het WK in Zürich. Maar toen ik thuiskwam voelde ik mij niet honderd procent fit, de hele week eigenlijk niet.”

Met alle gevolgen van dien. Ze dacht zelfs aan zich terugtrekken voor het WK gravel. “Maar ja, mijn benen hadden er vandaag blijkbaar geen last van. Als je kijkt hoe ik mij de afgelopen dagen voelde, dan ging vandaag een stuk beter dan verwacht.”