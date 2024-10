"Nog een regenboogtrui aan de collectie toevoegen": Van der Poel zegt wat wereldtitel gravel betekent

Mathieu van der Poel is de nieuwe wereldkampioen gravel. Hij finishte solo in Leuven.

Mathieu van der Poel was bijzonder opgetogen met zijn nieuwe regenboogtrui. “Dit was een groot doel voor me”, klonk het in het flashinterview. “Het is geweldig om nog een regenboogtrui toe te voegen aan de collectie, en daarbij is het heel tof om op deze manier het seizoen te finishen.”

De Nederlander wilde de koers de hele tijd bijzonder hard maken. “Want op het lokale rondje kon het met een grote groep moeilijk worden voor me. Ik wilde iedereen daarvoor op de limiet zetten. En toen Florian ging, werkten we goed samen. Het was heel zwaar, maar ik heb ervan genoten.”

Van der Poel slaagde er nog in om Vermeersch achter te laten, op een strook waar het een beetje omhoog ging. Onze landgenoot had geen reactie meer in huis. “Je weet het nooit in een sprint, zeker niet op een gravelfiets. Ik probeerde het op het moeilijkste stuk, want ik voelde mijn benen ook.”

Van der Poel heeft al zes wereldtitels in het veldrijden gepakt, had al eentje op de weg op zijn naam en nu ook in het gravelracen.

“Die van de weg is nog wel hoger in te schatten, maar ik ben blij met deze. Het is leuk om deze af te kunnen vinken. Gravel wordt heel populair, ik doe het thuis zelf ook veel. Ik ga eerst hiervan genieten en dan nadenken of ik de trui volgend jaar ga laten zien en wie weet naar Amerika trek.”