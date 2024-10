Belgische klassieker verdwijnt van de kalender, maar organisatie komt ook met opvallend nieuws

De Belgische eendagskoers Tour of Leuven verdwijnt in 2025 van de wielerkalender. De Memorial Jef Scherens werd al sinds 1963 georganiseerd.

De eendagskoers Tour of Leuven wordt vanaf 2025 niet meer gereden, maar Leuven wordt de komende vier jaar wel de plaats waar de Renewi Tour zal eindigen. Het WK-parcours van 2021 zal daarvoor gebruikt worden.

Het idee om de Tour of Leuven te laten opgaan in de Renewi Tour kwam door een vraag van Mohamed Ridouani, de burgemeester van Leuven. Hij vroeg zich af of er van de Tour of Leuven geen WorldTour-wedstrijd gemaakt kon worden.

Tour of Leuven gaat op in de Renewi Tour

Golazo-baas Christophe Impens, die de Tour of Leuven organiseert, wees dat echter af. "Ik moest altijd zeggen: dat gaat niet met de kalender", zegt hij bij WielerFlits. Hij wil geen nieuwe Belgische WorldTour-wedstrijden meer.

Geraardsbergen is traditioneel de afsluiter van de Renewi Tour, maar wilde door een processie de koers niet meer op zondag ontvangen. "We hebben een akkoord met de stad Leuven om de slotetappe van de Renewi Tour over te nemen voor de komende vier jaar."

De Tour of Leuven gaat dus op in de Renewi Tour. "We gaan het WK-parcours van 2021 volledig in ere houden door er de finale van de Renewi Tour van te maken. De stad Leuven is heel blij, want ze zijn nu WorldTour, ze krijgen alle beste renners van het peloton over de vloer", stelt Impens nog.