Mathieu van der Poel onthult zijn nieuwe grote doel: "Nooit onder stoelen of banken gestoken"

Mathieu van der Poel heeft opnieuw een wereldtitel veroverd in het wielrennen. Hij heeft nu zijn zinnen gezet op die ene wereldtitel die nog ontbreekt.

Op het WK gravel in Vlaams-Brabant was er niets te beginnen tegen Mathieu van der Poel, de Nederlander pakte in Leuven zijn eerste wereldtitel in de relatief nieuwe discipline. Hij volgt zo Gianni Vermeersch en Matej Mohoric op.

Voor Van der Poel is het in totaal al zijn achtste wereldtitel in het wielrennen. Begin dit jaar pakte hij nog zijn zesde wereldtitel veldrijden, vorig jaar werd hij ook al wereldkampioen op de weg. Enkel het mountainbiken ontbreekt nog.

Van der Poel in 2025 op WK mountainbiken?

Mogelijk gaat Van der Poel het volgend jaar al proberen, want het WK in Rwanda wordt nog een pak lastiger dan dat van dit jaar in Zürich. "Ik weet niet of het wel nut heeft om naar Afrika te gaan", zei Van der Poel bij Algemeen Dagblad.

"Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik die wereldtitel mountainbike ook heel graag wil." Het mountainbiken is de laatste jaren wat naar de achtergrond verdwenen bij Van der Poel, die zich vooral op de weg heeft gefocust.

Van der Poel zou in 2025 aan de start van het WK mountainbike kunnen staan als hij zijn seizoen wat anders zou indelen. "Het zou mooi zijn als ik er eindelijk echt een doel van kan maken." Het WK staat in 2025 begin september op het programma in het Zwitserse Crans-Montana.