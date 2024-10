Na Wellens en Vermeersch: UAE Team Emirates rondt de transfer van derde Belg af

UAE Team Emirates heeft een derde Belg voorgesteld. De 26-jarige Rune Herregodts maakt de overstap van het Belgische Intermarché-Wanty.

Tim Wellens maakte vorig jaar al de overstap naar UAE Emirates, de ploeg van Tadej Pogacar had eerder al de komst van Florian Vermeersch (Lotto Dstny) aangekondigd. Met Rune Herregodts komt er dus nog een Belg bij.

Herregodts heeft een contract voor twee jaar getekend bij de ploeg uit de Emiraten en is uiteraard bijzonder tevreden om volgend jaar voor "een van de beste teams ter wereld" te mogen rijden.

"Om me bij deze groep van toprenners, met de beste staf en uitrusting, aan te sluiten, is iets waar ik heel blij mee ben en waar ik erg naar uit kijk. Ik ben klaar om alles te geven en binnen het team te groeien de komende jaren."

Ploegbaas Mauro Gianetti is ook optogen met de overstap van Herregodts naar zijn team. "We zijn heel tevreden dat we Rune in onze ploeg mogen verwelkomen volgend seizoen."

"Hij is een sterke coureur die nu zijn beste jaren ingaat en we zijn trots dat we hem bij ons mogen voegen voor de komende seizoenen." Naast Vermeersch en Narvaez is Herregodts de derde aanwinst van UAE voor 2025.