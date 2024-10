Toon Aerts maakt indruk op het WK gravel en is klaar voor het nieuwe veldritseizoen

Voor Toon Aerts was het WK gravel zijn laatste voorbereiding op het nieuwe veldritseizoen. Hij was dan ook bijzonder tevreden met zijn tiende plaats in Leuven.

In een tweede achtervolgende groep sprintte Toon Aerts knap naar de tiende plaats op het WK gravel, op iets meer dan vier minuten van winnaar Mathieu van der Poel. En daar was Aerts bijzonder tevreden mee.

"Voor mij was het de zwaarste wedstrijd die ik ooit heb gereden, denk ik. Ik heb echt afgezien, vooral de laatste 50 kilometer, maar ik ben tevreden. Mijn doel was om in de top 10 te eindigen, en dat is net gelukt", zei Aerts bij WielerFlits.

Aerts klaar voor nieuwe veldritseizoen

Voor Aerts was vooral de lengte van de koers, net iets minder dan vijf uur, het lastigste. Dat is iets wat hij niet gewend is, zeker niet in de opbouw naar het veldritseizoen, waar een wedstrijd maximaal één uur duurt.

Zo'n cross van een uur is opnieuw iets anders, maar Aerts wil wel proberen om meteen mee te doen voor het podium. Dat deed hij ook bij zijn comeback in februari, toen hij in Sint-Niklaas en Brussel vierde werd.

Zaterdag gaat het nieuwe veldritseizoen van start in Beringen en daar heeft Aerts lang genoeg op gewacht. "Het heeft echt lang geduurd voordat het crossseizoen begon. Ik ben er klaar voor, laat maar komen!"