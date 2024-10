Florian Vermeersch komt nu al met opvallend nieuwtje over Tadej Pogacar

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Vanaf 1 januari wordt Florian Vermeersch ploegmaat van Tadej Pogacar. Nu al heeft de Oost-Vlaming een leuk nieuwtje te melden.

Florian Vermeersch is aan zijn laatste maanden als renner van Lotto Dstny bezig. Vanaf begin volgend jaar rijdt hij voor UAE Team Emirates.

Voor de tweede keer in evenveel jaar werd Vermeersch tweede op het WK gravel. Vorig jaar na Matej Mohoric, dit jaar na Mathieu van der Poel.

“Ik heb er het maximale uitgehaald”, klink het bij Het Nieuwsblad. “En ik ben hier enorm blij mee. Al hoop ik dat ik niet voor altijd de man van de tweede plaatsen blijf.”

Al is hij er niet zeker van dat hij volgend jaar helemaal voor goud kan gaan, want ook dan zou het wel eens voor een tweede plaats kunnen gaan. Vermeersch heeft immers een opvallend nieuwtje klaar.

“Het WK vindt volgend jaar plaats in Nice. En dat is in de tuin van Tadej Pogacar. Ik vermoed dat hij ook wel eens keertje zal willen meedoen. Het zal dus niet makkelijk worden om die wereldtitel te pakken.”